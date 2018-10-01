Около 3,7 млн белорусов планируется привить против гриппа

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в нынешнем сезоне планируется привить против гриппа около 3,7 млн человек, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году нами запланировано привить около 3,7 млн человек, это 40,5% населения", - сказала Инна Карабан.

В первую очередь вакцинировать будут людей из групп высокого риска заражения гриппом, в том числе детей от 3 до 6 лет, медработников, работников сферы бытового обслуживания, педагогов.

По личному желанию можно привиться в поликлинике по месту жительства.

В этот сезон массовая кампания вакцинации продлится с 1 октября по 1 декабря.

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