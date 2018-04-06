Около 40 новых лекарств выпустят до конца 2020 года по госпрограмме развития фармпромышленности

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 новых лекарств выпустят до конца 2020 года в рамках работы по Государственной программе развития фармацевтической промышленности. Об этом проинформировал сегодня председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на республиканской научно-практической конференции с международным участием "Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Александр Шумилин отметил, что объем выпущенной фармацевтической продукции, созданной согласно Государственной программе развития фармацевтической промышленности, в 2017 году составил более Br6 млн. К концу 2020 года планируется завершить работы по 42 заданиям по программе и выпустить порядка 40 новых лекарственных средств.

В 2017 году разработано более 130 методов оказания медицинской помощи (диагностики, лечения, медицинской профилактики заболеваний, медицинской реабилитации пациентов), зарегистрировано 6 лекарственных средств, 9 диагностических систем и медицинских изделий. Так, впервые на постсоветском пространстве "НПЦ ЛОТИОС" разработан и внедрен в ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" инфузионный раствор на основе аминокислот для клинического парентерального питания "Гамамин 40". Он способствует предотвращению патологических состояний, являющихся следствием послеоперационной и ожоговой травмы, комбинированных поражений, сепсиса, эндогенной интоксикации, проведения курсовой химико-лучевой терапии, онкологических заболеваний.-0-