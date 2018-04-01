Около 40 военнообязанных женщин вошли в состав развернутого на полигоне под Борисовом медотряда

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 40 призванных из запаса военнообязанных женщин вошли в состав развернутого на полигоне под Борисовом медицинского отряда. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

На 227-м общевойсковом полигоне развернут отдельный медицинский отряд из числа военнослужащих запаса - среди них около 40 женщин. "Отряд предназначен для медицинского обеспечения военнообязанных во время полевого выхода. Кроме того, планируется отработка практических навыков в проведении внутрипунктовой, эвакуационно-транспортной сортировки и оказании дальнейшей поэтапной медицинской помощи условным раненым и больным", - проинформировали в Минобороны.

Медицинский отряд представлен приемно-сортировочным отделением, отделением анестезиологии и реанимации, хирургическим и госпитальным отделением. Кроме того, будет работать кабинет УЗИ-исследований, рентгеновский и стоматологический кабинеты, лаборатория для клинических исследований. Также в отряде функционируют собственный полевой пункт питания и передвижной душевой модуль.-0-