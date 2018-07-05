Около 400 белорусов приобрели туры, которые "Натали Турс" впоследствии аннулировала

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта и туризма под председательством заместителя министра Михаила Портного состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с туристической компанией "Натали Турс", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В министерство были приглашены директор представительства "Натали Турс" в Минске Ольга Вышинская, представители туристических агентств, которые работают с данной компанией, руководство Департамента по туризму Минспорта, Республиканского союза туристических организаций и Республиканского союза туристической индустрии.

"Основная цель разговора: выяснить, сколь критична ситуация для граждан Беларуси, которые воспользовались услугами "Натали Турс", чем можно помочь людям в этих условиях. Ольга Вышинская проинформировала, что в настоящий момент за границей находится 89 граждан Беларуси, которые приобретали туры в "Натали Турс". По ее словам, этим людям не стоит беспокоиться: их авиабилеты оплачены, туристы смогут спокойно вернуться на родину. Данные о количестве оплаченных белорусами туров, которые были аннулированы, уточняются. По предварительным сведениям, глубина продаж чартерных программ рассчитана до середины сентября. Эти туры приобрели порядка 400 граждан", - рассказали в пресс-службе.

Ольга Вышинская заверила, что с каждым клиентом компания намерена работать индивидуально, чтобы минимизировать издержки для туристов и компенсировать им финансовые потери.

Руководство общественных туристических организаций выразило готовность оказать консультативную помощь директору представительства "Натали Турс" с учетом опыта и сложившейся практики.

По словам Михаила Портного, Министерство спорта и туризма Беларуси находится в постоянном контакте с руководством Федерального агентства по туризму Российской Федерации (Ростуризм). В частности, руководителю Ростуризма Олегу Сафонову направлено официальное письмо о том, что на белорусском туристическом рынке складывается непростая ситуация, связанная с действиями российского туроператора "Натали Турс".

Кроме того, состоялся телефонный разговор с главой Ростуризма, в котором Олег Сафонов попросил белорусских коллег предоставить полную информацию о гражданах Беларуси, которые приобретали туры в "Натали Турс" и в настоящее время отдыхают за границей.

Олег Сафонов пообещал содействие в разрешении ситуации с "Натали Турс" и ее аффилированной компанией "Панорама Тур".

Как сообщалось, один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" приступил к аннуляции предзаказанных услуг из-за возникших разногласий с партнерами.-0-