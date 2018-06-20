20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 иностранцев ходатайствовали о предоставлении защиты в Беларуси с начала года. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Александр Татура, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году количество обращений о предоставлении защиты остается существенным. На 1 июня этого года ходатайства подали около 400 иностранцев. Из них около 90% - граждане Украины. Также немало прибывает граждан Ирака, Пакистана, Сирии, Йемена, Афганистана, Бангладеш и некоторых других стран ближнего и дальнего зарубежья", - рассказал Александр Татура.

Он отметил очень высокий процент положительных решений, вынесенных по итогам обращений, - порядка 80%. По мнению специалиста, основная причина в том, что большинство переселенцев прибывают из регионов вооруженных конфликтов.

Действующая в Беларуси национальная система предоставления убежища основана на международно признанной концепции защиты. Иностранец не может быть выслан в страну, где его жизни или свободе угрожает опасность. "Ведется постоянная работа по совершенствованию системы предоставления убежища. В 2018 году продолжилось внедрение на практике положений уже пятой редакции закона о вынужденной миграции, вступившей в силу 1 июля 2017 года. Иностранцы, которым предоставлена дополнительная защита, в том числе граждане стран СНГ, получили право на медицинское обслуживание наравне с иностранцами, постоянно проживающими в Беларуси. Иностранцы, которым предоставлен статус беженца, получили право на медицинское обслуживание наравне с гражданами Беларуси", - конкретизировал Александр Татура.

Он подчеркнул, что успешное функционирование системы убежища во многом основывается на конструктивном взаимодействии между государственными органами, международными и неправительственными организациями.-0-