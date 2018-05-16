Около 400 школ к 1 сентября перейдут на электронные дневники

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 школ планируется подключить к сервису "Электронный дневник и журнал" к 1 сентября, сообщил журналистам директор платформы "Знай.бай" Игорь Савостьянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня около 800 школ используют сервис "Электронный дневник и журнал", к 1 сентября планируется довести их количество до 1,2 тыс.", - сказал Игорь Савостьянчик.

Этот сервис является ключевым в платформе "Знай.бай", кроме него школы используют "Сайт учреждения образования", "Генератор расписания", "Электронные учебники", "Менеджер образования", "Тесты", "Платежи ЕРИП", "Социальная образовательная сеть", "Дистанционное обучение". Всего платформой пользуются 2 тыс. 387 школ, 160 тыс. 366 учащихся и 27 тыс. 314 учителей. Наиболее активно платформа развивается в регионах.

Игорь Савостьянчик отметил, что электронные сервисы для школы позволяют автоматизировать сбор, хранение, обработку и передачу данных, что экономит время работников сферы образования. Среди других преимуществ - повышение доступности качественного учебного материала и большая вовлеченность школьников в процесс обучения. Кроме того, учителя и родители могут наблюдать за освоением каждым учеником школьной программы, что положительно влияет на качество обучения.-0-