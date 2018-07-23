Около 50 лингвистических экспертиз проведено в ГКСЭ

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50 судебно-лингвистических экспертиз проведено в Государственном комитете судебных экспертиз (ГКСЭ), сообщил журналистам председатель ГКСЭ Андрей Швед, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Судебные лингвистические экспертизы в комитете начали проводить несколько недель назад. Они назначаются по различным категориям дел, при рассмотрении которых требуется толкование текста. Эксперты отвечают на вопрос, касающийся установления смыслового содержания текста.

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