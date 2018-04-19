Около 50% нарушений природоохранного законодательства приходится на обращение с отходами

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 50% нарушений природоохранного законодательства приходится на сферу обращения с отходами. Такие данные сегодня на пресс-конференции привел начальник управления координации контрольной деятельности Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Цебрук, передает корреспондент БЕЛТА.

В области природоохранной деятельности наиболее часто выявляются нарушения в сфере обращения с отходами - их доля в общем объеме выявляемых составляет около 50%, сказал Александр Цебрук. Также выявляются нарушения в части использования и охраны земель, объектов растительного мира, к примеру, загрязнение древесно-кустарниковой растительности, их повреждение и незаконное удаление.

Александр Цебрук подчеркнул, что контрольная деятельность Минприроды в целом направлена на профилактику и предупреждение правонарушений в области охраны окружающей среды. Так, в первом квартале 2018 года в рамках контроля за наведением порядка на земле территориальными органами министерства проведено свыше 10 тыс. контрольных мероприятий. По результатам выявлено более 8 тыс. нарушений природоохранного законодательства. По фактам выявленных нарушений к административной ответственности привлечено 1322 виновных лица на сумму Br264 тыс., организациям и предприятиям направлено более 5,5 тыс. предписаний и рекомендаций.

Начальник управления также отметил, что наиболее часто выявляются нарушения со стороны организаций и предприятий министерств сельского хозяйства и продовольствия, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, организаций, эксплуатирующих автомобильные дороги. "Данная работа будет продолжена. В то же время хочу добавить, что с каждым годом количество нарушений уменьшается. Мы это связываем с проводимым экологическим воспитанием граждан", - резюмировал он.-0-