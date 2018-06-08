Около 60 тыс. украинских переселенцев получили помощь БОКК с начала конфликта

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 60 тыс. вынужденных переселенцев из Луганской и Донецкой областей получили помощь Красного Креста в Беларуси с начала конфликта в Украине. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник отдела по реагированию на чрезвычайные ситуации и розыску Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Русаков, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из самых значимых проектов БОКК в последнее время было оказание помощи вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой областей Украины. "Можно озвучить цифру 3 млн евро - столько денег поступило от наших партнеров из-за рубежа. Стоит упомянуть и другую - Br100 тыс., которые были собраны буквально в первые месяцы после начала конфликта от населения Беларуси. Эти деньги очень помогли, пока мы ждали деньги партнеров. Они спасли жизни и здоровье многих переселенцев: пошли на операции, покупку медпрепаратов, - сказал Дмитрий Русаков. - Всего же около 60 тыс. человек смогли получить нужную помощь. И работа продолжается, потому что конфликт в Украине не исчерпан. Люди не могут вернуться в свои дома".

Многодетным, неполным семьям, кормящим матерям, одиноким пенсионерам (которые не получают пенсии), инвалидам - выдаются ваучеры на покупку продуктов и другие необходимые вещи. Тем же, кто преодолел самый сложный этап и решил пустить корни в Беларуси, предлагают поучаствовать в конкурсе микроинициатив по развитию своего дела. Уже 100 таких инициатив работают в Гомельской области.

Белорусское общество Красного Креста - крупнейшая в стране гуманитарная организация. Она создана в 1921 году и сегодня состоит из 6 областных, Минской городской, Дорожной, 158 районных, городских и узловых организаций. Объединяет более 350 сотрудников, 17 тыс. волонтеров и 1,25 млн членов.-0-