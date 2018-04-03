3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 62 км сетей госинспекторы изъяли у браконьеров в феврале-марте. Об этом сообщил сегодня журналистам в пресс-центре БЕЛТА начальник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Сергей Новиков.

Госинспекция инициировала в 2017 году внесение изменений в редакцию статьи 15.36 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях, которая сегодня предусматривает ответственность в виде штрафа за незаконное изготовление, приобретение, хранение и сбыт рыболовных сетей и сетематериалов (ранее это касалось только устройств, основанных на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов). Обновленная статья вступила в силу 31 января.

"В течение февраля и марта госинспекторы проделали существенную работу по изъятию сетей и запрещенных сетных орудий, хранящихся в жилищах потенциальных браконьеров, а также предназначенных для нелегальной продажи. За этот период их изъято почти 2 тыс. штук, общая длина сетей - около 62 км. Не сложно представить, сколько нерестящейся рыбы могло бы попасть в эти сети", - отметил Сергей Новиков.

Наиболее крупные партии запрещенных орудий лова инспекторы обнаружили у нелегальных торговцев. "Факты незаконного хранения сетей были выявлены в торговых точках Минска, Бреста, Барановичей, Кобрина, Жлобина, Калинковичей, Светлогорска, Бобруйска, Витебска, Полоцка. В результате 90 человек будут привлечены к административной ответственности, физлицам грозит штраф до 50 базовых величин, индивидуальным предпринимателям - до 200 базовых величин. Но самое главное, вовремя принятые меры предотвратили причинение вреда природе", - подчеркнул начальник Госинспекции.-0-

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