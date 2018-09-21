Около 70% выпускников медвузов и колледжей Беларуси распределяются в сельскую местность

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70% выпускников медицинских вузов и колледжей распределяются в сельскую местность, сообщила сегодня на открытии Минского областного форума сельской молодежи заместитель начальника управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Колюпанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В отрасли на сегодняшний день работают более 50 тыс. молодых специалистов. Ежегодно в учреждения здравоохранения приходит свыше 3,5 тыс. выпускников медицинских университетов и 4,5 тыс. выпускников колледжей, 70% из них распределяются в сельскую местность в первичное звено", - отметила Ольга Колюпанова.

Основной задачей для отрасли является переход на принцип общей врачебной практики в системе оказания первичной медпомощи. "Это приоритетное направление для нас, его мы развиваем именно на селе, в сети амбулаторий", - добавила специалист.

Она особо подчеркнула, что работа врачей общей практики в сельских населенных пунктах и в городе практически не отличается по уровню оснащения и материально-технической базы учреждений. Особое внимание уделяется наставничеству, поддержке молодежи, предоставлению социальных гарантий. Все эти вопросы находятся на постоянном контроле министерства, регулярно проводится мониторинг.

Ольга Колюпанова поблагодарила руководство Минской области за то, что здесь более активно, чем в других регионах, идут навстречу молодым специалистам в предоставлении жилья. Только в прошлом году 400 молодым специалистам выделили места в общежитиях или квартиры. "Все это способствует закреплению специалистов в сельской местности", - считает замначальника управления.

Форум сельской молодежи проходит в Минске и Минской области 21-22 сентября. Он собрал свыше 300 молодых специалистов предприятий АПК, фермеров, молодых работников учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения, расположенных в сельской местности. На форум приглашены делегации всех областей Беларуси, а также более 200 студентов Белорусского государственного аграрного технического университета. Организована работа секций "Сельское хозяйство", "Предпринимательство", "Образование", "Здравоохранение", "Культура", "Молодежь", "Физическая культура" с участием представителей органов государственной власти, сельскохозяйственных организаций, бизнеса, общественных объединений, Советов молодых специалистов.-0-