Около 7,5 тыс. белорусских военных участвуют в командно-штабном учении ВС

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 7,5 тыс. белорусских военных принимают участие в командно-штабном учении Вооруженных Сил, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Учение стартовало сегодня и проходит под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Беларуси генерал-майора Олега Белоконева. В нем принимают участие около 7,5 тыс. военнослужащих, 260 единиц бронетанковой техники и около 30 самолетов и вертолетов. "Командно-штабное учение является завершающим этапом в системе оперативной, боевой и мобилизационной подготовки войск в этом году. С учетом возникновения в мировой практике новых вызовов и угроз военной безопасности государства определена тема учения - "Подготовка и применение войск (сил) в интересах отражения агрессии против Беларуси", - проинформировали в военном ведомстве.

Цель учения - проверка уровня обученности органов управления, других войск и воинских формирований и их способности управлять выделенными силами и средствами при выполнении задач по предназначению. Мероприятие пройдет в два этапа. Во время первого военные отработают вопросы управления подчиненными соединениями и воинскими частями при выполнении задач по предназначению, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, наращивания группировки ВВС и войск ПВО для прикрытия важных государственных и военных объектов, а также организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

На втором этапе главной станет отработка прикрытия госграницы во взаимодействии с другими войсками и воинскими формированиями. "Для обучаемых создана динамичная и быстроменяющаяся обстановка, которая потребует неординарных подходов к решению учебно-боевых задач, детального знания вооружения и военной техники, умения быстро ориентироваться в условиях ограничения по времени, а также недостатка информации", - подчеркнули в министерстве.

Для выполнения всего спектра стоящих перед органами военного управления, соединениями и воинскими частями задач будет задействована учебно-материальная база шести полигонов, а также районы и участки местности в Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областях.-0-