Около 85% дорожно-строительной техники в Минской области имеет повышенный износ - Исаченко

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 85% дорожно-строительной техники в Минской области имеет повышенный износ. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" заявил председатель Минского облисполкома Анатолий Исаченко, сообщает БЕЛТА.

"Порядка 85% техники имеет повышенный износ, поэтому вот и считайте, какие задачи стоят перед нами", - отметил Анатолий Исаченко.

По его словам, в прошлом году было приобретено 250 единиц дорожно-строительной техники. В этом году и следующем планируется закупить 160 единиц машин и оборудования.

"Сказать, что полностью обновится парк и больше не надо делать, неправильно. Есть срок амортизации у каждого транспортного средства. В соответствии с этим сроком нужно обновление. Просто нам надо сделать рывок, чуть-чуть подновиться, а затем идти уже поступательно и планомерно", - сказал губернатор.

Касаясь дорожного ремонта в регионе, Анатолий Исаченко обратил внимание, что в области 16 тыс. км дорог местного значения. Одна половина из них - асфальтобетонные, другая - песчано-гравийные и грунтовые. Кроме этого, необходимо ремонтировать улицы в самих населенных пунктах.

"Мы работаем в двух направлениях - областной бюджет, где выделяем определенные средства, и кредитная масса, где работаем с Банком развития. Двадцать пять миллионов выделено, двадцать два мы освоили. Еще просим больше выделить", - добавил председатель Миноблисполкома.-0-