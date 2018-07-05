Около 90% случаев рака шейки матки на ранних стадиях выявляется на профосмотрах

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90% случаев рака шейки матки на ранних стадиях выявляется во время профосмотров. Об этом сегодня журналистам рассказал заведующий отделом организации противораковой борьбы Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Павел Моисеев, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Моисеев отметил, что рак шейки матки относится к ракам наружной локализации, то есть не требующим высокотехнологичных методов диагностики. "Не нужно при этом ни МРТ, ни КТ, ни позитронно-эмиссионной томографии, если речь идет о начальных стадиях заболевания. Достаточно рутинных, давно известных способов осмотра, которые позволяют диагностировать рак шейки матки на ранних (первой и второй) стадиях. В стране эта цифра составляет 60-63% от общего количества выявляемых ежегодно случаев", - сказал он.

"Это говорит о том, что система профилактических осмотров в стране налажена еще в советские времена и является если не идеальной, то достаточно неплохой. Беда в другом, методология устарела. На сегодня мы пользуемся той методологией, которая нам досталась в наследство от советского здравоохранения, а пришло время поменять все на жидкостную цитологию, на проведение Пап-теста. В этом сегодня состоит основная задача", - добавил Павел Моисеев.

Ежегодно в Беларуси выявляется более 4 тыс. случаев заболевания раком репродуктивной системы у женщин: раком шейки матки, тела матки и раком яичников. "Для сравнения рак легкого, который является самым распространенным, выявляется у 4,5 тыс. заболевших в год. Как мы видим, цифры сопоставимы. Рак шейки матки - это около 1 тыс. случаев, рак тела матки - 2,5 тыс., остальное - рак яичников", - проинформировал завотделом.-0-