Около 900 фур ожидают въезда в Литву на белорусско-литовской границе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе въезда в Литву ожидают около 900 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.

По состоянию на 20.00 19 марта, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 420 большегрузов, в "Беняконях" - более 200, столько же в "Привалке", в Котловке - более 70.

На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" въезда в Латвию ждут более 130 фур, в "Григоровщине" - более 160.

На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" ожидают более 20 грузовиков, более 30 - в "Брузгах" и более 20 - в "Берестовице".

На украинском направлении очередей нет.-0-