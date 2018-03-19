Около 900 фур ожидают въезда в Литву на белорусско-литовской границе

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусско-литовской границе въезда в Литву ожидают около 900 грузовых автомобилей. Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета, сообщает БЕЛТА.
По состоянию на 20.00 19 марта, в пункте пропуска "Каменный Лог" в очереди более 420 большегрузов, в "Беняконях" - более 200, столько же в "Привалке", в Котловке - более 70.
На белорусско-латвийской границе в пункте "Урбаны" въезда в Латвию ждут более 130 фур, в "Григоровщине" - более 160.
На границе с Польшей в пункте пропуска "Козловичи" ожидают более 20 грузовиков, более 30 - в "Брузгах" и более 20 - в "Берестовице".
На украинском направлении очередей нет.-0-
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