Около сотни пограничников направят на другие участки после передачи функций таможне

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около сотни пограничников из грузового автодорожного пункта пропуска "Козловичи" на белорусско-польской границе и ряда иных пунктов пропуска отправятся на другие участки после передачи функций таможенникам. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Государственном пограничном комитете.

Перераспределение функций планируется в два этапа. "На первом - на передаточных железнодорожных станциях Молодечно и Полоцк в отношении грузовых поездов, а также в пункте пропуска "Козловичи", в котором проводился эксперимент. При этом планируется высвободить около 100 сотрудников органов пограничной службы. На втором этапе - в автодорожных пунктах пропуска в отношении водителей грузовых транспортных средств", - рассказали в ГПК.

"Высвобожденные пограничники будут направлены в подразделения, непосредственно охраняющие границу на украинском и прибалтийском участках, а также в Национальный аэропорт Минск", - уточнили в ведомстве.

В Госпогранкомитете напомнили, что с 1 июня по 1 сентября 2017 года в "Козловичах" проводился эксперимент: отдельные функции органов погранслужбы были переданы таможенникам. Эксперимент показал, что время прохождения транспортных средств в пункте пропуска сократилось.

Планируется, что на постоянной основе выполнять отдельные функции пограничного контроля в "Козловичах" таможенники начнут с января 2019 года.

Еще один удачный эксперимент был проведен в Национальном аэропорту Минск, где в 2015 году были установлены электронные ворота. Они позволяют проводить погранконтроль без непосредственного участия контролера. В результате эксперимента сделан вывод о возможности внедрения такого оборудования. В ГПК считают, что в связи с планируемым введением для граждан Беларуси биометрических паспортов использование автоматических средств для погранконтроля значительно сократит время, необходимое для его прохождения.

Результаты проведенных экспериментов учитывались при подготовке поправок в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности. Сегодня законопроект приняли в первом чтении депутаты. В документе предусматривается возможность ведения пограничного контроля с использованием автоматических средств. Кроме того, поправками значительно расширяется перечень документов, на основании которых граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в стране, вправе находиться в пограничной зоне.

Законопроект предусматривает ряд новаций, позволяющий укрепить пограничную безопасность. Так, пограничники смогут не только определять места въезда или входа в пограничную полосу, но и временной промежуток, в который на ней можно находиться. В пределах погранполосы и погранзоны устанавливаются дополнительные ограничения. Например, в погранполосе запрещается использовать без согласования с органами погранслужбы оптические приборы. В ГПК пояснили, что перед пограничниками стоит задача организовать четкий контроль за физлицами, которые находятся на этой территории. "Отдельные граждане якобы для сбора грибов, ягод, рыбалки, или под видом туристов все чаще посещают приграничную территорию для незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей. Нарушители нередко используют различные технические средства, в том числе бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, фотоловушки и так далее", - констатировали в Госпогранкомитете. Здесь уверены, что на законопослушных граждан эти ограничения не повлияют, а пограничникам позволят более эффективно выполнять возложенные на них задачи.

В целом поправки направлены на то, чтобы упростить для людей пересечение государственной границы Беларуси, способствовать дальнейшему внедрению в оперативно-служебную деятельность органов пограничной службы информационных технологий.

Пограничная зона - это участок местности, прилегающий к государственной границе (в среднем на глубину до 30 км) в пределах части территории района, города, поселка городского типа, сельсовета, включающий также принадлежащую Беларуси часть вод пограничных рек, озер и других водных объектов и расположенные на них острова. Пограничная полоса прилегает к границе в среднем на глубину до 10 км. Этот участок местности предназначен для строительства и поддержания в исправном состоянии сооружений и объектов, необходимых для охраны государственных рубежей.-0-