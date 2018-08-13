Около восьмидесяти оригинальных селфи уже прислали на фотоконкурс ко II Европейским играм

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На конкурс "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм", который проводит международное радио "Беларусь" совместно с фондом "Дирекция II Европейских игр 2019 года", приходят фотоработы со всего мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"Конкурс творческих фоторабот "MINSK 2019: мой привет II Европейским играм" вызывает интерес у слушателей из разных стран - уже сейчас в копилке конкурса порядка восьмидесяти оригинальных селфи, и их счет продолжает расти", - отметили в пресс-службе.

Селфи из Индии, Китая, США, Германии, Пакистана, Финляндии, Украины, России, Бангладеш, Алжира, Нигерии, Вьетнама и Таджикистана украшают тематическую страничку на сайте радио "Беларусь". Ознакомиться с ними, а заодно приобщиться к спортивному движению и, возможно, вдохновиться на участие в конкурсе может любой желающий, как это сделал китаец Кевин Чжао, который посетил горнолыжный центр в олимпийском Пхенчхане. Сразу несколько жителей Пакистана прислали снимки с матча по традиционной игре кабадди, которая очень популярна в этой стране и проводится во время местных праздников.

А некоторые слушатели уже становятся постоянным участниками конкурсов радио "Беларусь", как Дитмар Вольф из Германии, который на этот раз прислал фотоколлаж с легкоатлетического марафона во Франкфурте.

Белорусы также подключились к акции - и взрослые, и дети, ведущие активный образ жизни, приветствуют гостей предстоящего масштабного спортивного форума.

Для участия в конкурсе необходимо до 25 октября сделать фотоснимок во время занятий спортом или на фоне спортивных объектов, разместить на нем любым способом хештег #MINSK2019 и прислать его на электронную почту: minskgames2019@gmail.com либо прикрепить к заявке на сайте радио "Беларусь". Каждый участник конкурса может отправить только одну фотографию.

Лучшие материалы будут размещены на сайте www.radiobelarus.by в разделе конкурса, а промежуточные итоги будут подводиться в выпусках программы "Мой привет II Европейским играм" в эфире международного радио.

Победителей акции ждут подарки - дипломы от Белтелерадиокомпании, комплекты пригласительных билетов на события спортивной программы Европейских игр и парадно-спортивная экипировка национальной команды Беларуси.-0-