9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окольцованного на Полесье большого подорлика сфотографировали в Израиле, сообщили БЕЛТА в общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" (АПБ).

Специалисты АПБ в июле 2017 года окольцевали птенца на Полесье, чтобы отслеживать пути миграции. Птица выросла и отправилась на свою первую зимовку в Израиль. Недалеко от киббуца Тират-Цви белорусского большого подорлика заметил и сфотографировал орнитолог.

Здесь обнаружили окольцованного большого подорлика (красная отметка)

Фото АПБ

Во время акции АПБ "Спаси орленка" проводился контроль гнезд и кольцевание птенцов большого подорлика на всей территории Беларуси. Кроме того, летом 2017 года группа орнитологов из Эстонии и Беларуси отловила и пометила спутниковыми GPS/GSM-передатчиками восемь взрослых больших подорликов, из которых два были пойманы на территории заказника "Средняя Припять", два - заказника "Старый Жаден", один в национальном парке "Припятский" и три в национальном парке "Беловежская пуща". Сигнал от одной из птиц перестал поступать сразу после установки передатчика, чуть позже пропал еще один сигнал, но за остальными птицами можно было следить на сайте АПБ.

Проект по охране большого подорлика в Беларуси реализуют орнитологи Эстонского университета наук о жизни, общественная организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны", Eagle Club (Эстония) и НАН Беларуси. Основные задачи эстонско-белорусского проекта - выяснить пути миграции, места зимовок, суточную и сезонную активность птиц, узнать, насколько часто встречаются в Беларуси гибридные пары малого и большого подорликов.

Орнитологи всего мира занимаются кольцеванием птиц для наблюдений за миграцией. АПБ просит сообщать об окольцованных птицах по номеру 8(017) 284-25-04 или по электронному адресу bym.minsk@gmail.com. Нужно указать номер кольца, а также дату и место наблюдения.-0-