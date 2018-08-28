28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доктор медицинских наук профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Олег Руммо возглавил Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщает БЕЛТА.
В эту структуру с 1 августа переименовано УЗ "9-я городская клиническая больница".
По словам Олега Руммо, центр будет развивать высокотехнологичную медицинскую помощь по различным направлениям.-0-
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