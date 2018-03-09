Ольга Плотникова разыграет квартиру в Минске от "Евроопт", а владельцев трех "Ниссан Джук" определят покупатели! Розыгрыш 12 марта!

Большие выходные в честь 8 Марта - прекрасный повод собраться за праздничным столом в кругу родных и близких. А значит, и лишний раз заглянуть в "Евроопт" и "Бруснiчку" или заказать все нужное с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла". Цены на продукты и подарки к весеннему празднику сейчас особенно выгодные!

А уже 12 марта игровые коды, полученные за ваши покупки в эти дни, могут обернуться победой в розыгрыше призов 59-го тура игры "Удача в придачу!" . На кону в понедельник крупные денежные суммы, три автомобиля "Ниссан Джук" и - квартира в престижном районе Минска. Главный приз этого тура разыграет белорусская певица, телеведущая, артистка Молодежного театра эстрады Ольга Плотникова!

Согласитесь, жилье в столице - это то, что всегда кстати! Просторная квартира стоимостью около $60 тыс. в эквиваленте находится на ул. Ильянская, 6. В престижном и удобном для жизни районе. Рядом комплекс "Минск-Арена", в котором можно не только заниматься спортом, но и посещать самые яркие столичные мероприятия. Водохранилище Дрозды и живописный лесопарк, где можно отдохнуть в любое время года. И проспект Победителей с возможностью быстро добраться в любую точку города. Кстати, по счету это будет уже 39-я квартира в Минске, которая достанется покупателям торговой сети в игре "Удача в придачу!" .

Квартира от "Евроопт" в престижном районе столицы ждет своих новоселов!

Крупно повезет в этот понедельник и еще трем белорусским семьям, которые станут владельцами новеньких "Ниссан Джук". Уже 156-го, 157-го и 158-го автомобилей, которые будут разыграны в игре "Удача в придачу!" .

Трем участникам игры достанутся новенькие "Ниссан Джук".

К слову, удачу участникам игры принесут такие же покупатели "Евроопт". Выигрышные коды определят учитель СШ №71 Екатерина Гончарова из Минска, а также преподаватель английского языка в районной гимназии Виталия Глинская из Малориты. В 47-м туре Виталии повезло выиграть 1 000 рублей, а в этом она осчастливит одного из участников игры автомобилем!

Еще один "Ниссан Джук" и 200 денежных призов по 500 рублей разыграет супружеская пара - минчане Елена и Андрей Воронько, которые работают на Минском тракторном заводе, играют в "Удача в придачу!" и мечтают принести победу таким же ее участникам. Кроме того, в этот понедельник будут разыграны еще 50 000 других призов!

Еще 50 000 покупателей получат денежные призы!

По традиции розыгрыш будет транслироваться в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by. Следите за ярким шоу на экране телевизора, а лучше - приезжайте в столичный ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8. Зарядитесь весенним настроением и продлите для себя праздник!

Незадолго до начала на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" будет опубликован список всех зарегистрированных участников текущего тура, а также их игровых кодов, полученных с 5 по 11 марта включительно. А через некоторое время после эфира там же будет размещен список всех победителей 59-го тура!

Покупайте все необходимое к празднику по выгодным ценам в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", на сайтах онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Не забывайте брать "товар удачи" и использовать дисконтную карту "Е-плюс"! И получайте игровые коды - один за каждые 10 рублей в чеке - которые уже 12 марта будут претендовать на деньги, машины и квартиру в Минске!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла" - и участвуйте в розыгрыше призов 12 марта!