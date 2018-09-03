Олимпиада по финансовой грамотности пройдет в Беларуси в сентябре-декабре

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская олимпиада по финансовой грамотности среди учащихся X–XI классов учреждений общего среднего образования пройдет в Беларуси в сентябре-декабре этого года, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Национального банка.

Олимпиада проводится в четыре этапа: в учреждениях образования - в сентябре, районный этап - 19 октября, областной (минский городской) - 16 ноября, заключительный - 14 декабря в Национальном банке.

Задания будут включать вопросы в виде тестов с вариантами ответов по следующим темам: личные финансы, наличные деньги, сбережения, заимствования, цифровой банкинг, деятельность центрального банка, страхование, налоги, инвестиции. Также включены задачи на расчеты и вычисления, касающиеся финансов.

В помощь старшеклассникам и педагогам для подготовки к олимпиаде Национальный банк разработал методические рекомендации, которые включают описание тем заданий, рекомендуемые источники информации, примеры вопросов с ответами и пояснениями. С ними можно ознакомиться на едином интернет-портале финансовой грамотности www.fingramota.by .

Республиканская олимпиада проводится в Беларуси ежегодно начиная с 2014 года и является одним из наиболее масштабных национальных мероприятий по повышению финансовой грамотности. Ее организаторы - Национальный банк и Министерство образования. Порядок проведения олимпиады утвержден совместным постановлением правления Национального банка и Министерства образования №336/75 от 27 июля 2018 года.-0-