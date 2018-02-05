Онлайн-конференция по декларированию доходов граждан пройдет на сайте БЕЛТА 7 февраля

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Декларирование доходов граждан" пройдет на сайте БЕЛТА 7 февраля с 11.00 до 12.00.

В соответствии с Налоговым кодексом граждане Беларуси ежегодно представляют в налоговые органы налоговую декларацию по подоходному налогу. Какие доходы необходимо декларировать? Как получить налоговую льготу? Планируется ли расширять возможности электронного декларирования доходов? На эти и другие вопросы ответит начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 7 февраля после 11.00 по мере готовности.-0-