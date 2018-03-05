Онлайн-конференция по применению норм декрета №7 в области охраны окружающей среды пройдет на сайте БЕЛТА

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды" пройдет на сайте БЕЛТА 5 марта с 11.00 до 12.00.
С 26 февраля 2018 года в Беларуси вступили в силу основные нормы декрета №7 "О развитии предпринимательства", который минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования, усиливает механизмы саморегулирования бизнеса и его ответственность за свою работу перед обществом. Документом максимально систематизирован и сокращен ряд требований к бизнесу, в том числе в области охраны окружающей среды.
Какие процедуры в области природопользования отменены? Как это отразится на условиях ведения бизнеса? Какие предусмотрены механизмы саморегулирования? Изменится ли ответственность за нарушения природоохранного законодательства? Что изменится в работе контролирующих органов? На эти и другие вопросы по применению вступивших в силу норм декрета №7 ответят эксперты Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 5 марта после 11.00 по мере готовности.-0-
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