Онлайн-конференция по вопросам охраны труда пройдет 8 октября на сайтах Минтруда и БЕЛТА

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция на тему "Практическое применение законодательства об охране труда" пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 8 октября с 11.00 до 12.00.
На вопросы, касающиеся применения норм законодательства об охране труда, порядка предоставления работникам компенсаций по условиям труда, обеспечения средствами индивидуальной защиты, ответят заместитель министра труда и социальной защиты Игорь Старовойтов, начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Иван Карчевский и заместитель начальника этого управления Ирина Каменецкая.
Интерактивный проект реализуется одновременно на сайтах www.belta.by и www.mintrud.gov.by. Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время проведения конференции задать ее участникам вопросы, которые считает для себя важными. Ответы будут публиковаться 8 октября после 11.00 по мере готовности.-0-
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