Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения пройдет на сайтах БЕЛТА и Минтруда 2 ноября

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция по вопросам пенсионного обеспечения с участием заместителя министра труда и социальной защиты Беларуси Валерия Ковалькова пройдет на сайтах БЕЛТА и Министерства труда и социальной защиты 2 ноября с 11.00 до 12.00.

С 1 ноября в Беларуси произойдет третье в этом году повышение пенсий. Средний размер трудовой пенсии увеличится до Br388,1. На вопросы об особенностях начисления и выплаты пенсий, о перспективах их дальнейшего повышения и о возможных новациях в системе пенсионного обеспечения можно получить ответы во время онлайн-конференции.

Интерактивный проект реализуется одновременно на сайтах www.mintrud.gov.by и www.belta.by (раздел "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ"). Каждый посетитель сайтов может заранее или непосредственно во время проведения конференции задать ее участнику вопросы по заявленной теме. Ответы будут публиковаться 2 ноября после 11.00 по мере готовности.

Формат мероприятия не предполагает рассмотрения частных ситуаций, по которым требуется изучение дополнительных документов о стаже, заработке или пенсионного дела. По таким вопросам необходимо обращаться непосредственно в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.-0-