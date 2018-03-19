Онлайн-конференция с министром образования Беларуси пройдет на сайте БЕЛТА 20 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Онлайн-конференция с министром образования Беларуси Игорем Карпенко пройдет на сайте БЕЛТА 20 марта.
Министр образования расскажет об особенностях предстоящей вступительной кампании и корректировке планов набора, новациях в профессиональном образовании и профильной подготовке школьников, о перспективе организации независимой аттестации школьников за 9-й класс и комплексного общеобразовательного теста за курс средней школы, ответит на вопросы посетителей сайта БЕЛТА.
Вопросы можно задавать заранее или непосредственно во время проведения конференции на сайте БЕЛТА www.belta.by в разделе "ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ". Ответы будут публиковаться 20 марта после 11.00 по мере готовности.-0-
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