Онлайн-систему разрешения споров в сфере защиты прав потребителей могут создать в ЕАЭС

19 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Онлайн-система разрешения споров в сфере защиты прав потребителей может быть создана в Евразийском экономическом союзе. Такая инициатива обсуждена сегодня на заседании Консультативного комитета Евразийской экономической комиссии по вопросам защиты прав потребителей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Система онлайн-разрешения споров сделает предложения в рамках электронной коммерции более привлекательными для потребителей, ведь они получат возможность оперативно решать все возникающие трудности", - пояснили в ЕЭК.

"Институт медиации функционирует во всех странах Евразийского экономического союза, но пока эта система не переведена в цифровой формат. Создание пилотного проекта по онлайн-разрешению споров даст союзу дополнительные преимущества", - сказал на заседании директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Игорь Гаевский

Представители стран - участниц ЕАЭС поддержали предложение. Планируется, что система онлайн-разрешения споров будет запущена на базе офиса управления цифровыми проектами союза.

Кроме того, ЕЭК займется подготовкой рекомендаций по борьбе с фальсифицированными товарами на евразийском рынке. "Сегодня в государствах союза нет единого подхода не только к контролю за оборотом такой продукции, но и к определению фальсифицированных товаров. Представители сторон отметили необходимость вести совместную работу на наднациональном уровне, чтобы поставить заслон продукции, которая представляет угрозу для потребителей", - отметили в комиссии.-0-