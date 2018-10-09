ООН готова поддерживать страны в борьбе с онлайн-терроризмом - Воронков

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организация Объединенных Наций готова поддерживать страны в борьбе с онлайн-терроризмом. Об этом заместитель Генерального секретаря - глава контртеррористического управления ООН Владимир Воронков заявил сегодня на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Организация Объединенных Наций по-прежнему полна решимости сыграть свою роль в оказании поддержки государствам-членам в предотвращении и противодействии онлайн-терроризму. Нам необходимо опираться на существующие международные нормы. Такие как резолюция Генеральной ассамблеи, план действий Организации Объединенных Наций по предотвращению насильственного экстремизма, способствующего терроризму, и резолюции Совета Безопасности о защите критической инфраструктуры и о борьбе с террористическими идеологиями", - сказал Владимир Воронков.

Он обратил внимание, что сегодня фронт борьбы с терроризмом все больше смещается в киберпространство, особенно в социальные сети. "Чтобы победить в этой войне, страны - участницы ООН должны объединить свои усилия и действовать сообща. Необходимо предотвращать и купировать риски злоупотребления террористами цифровыми технологиями, одновременно уважая права человека и основные свободы", - отметил заместитель Генерального секретаря ООН.

По его мнению, также важно поддерживать жертв терроризма, привлекая внимание общественности к их судьбам. Их голос - наиболее эффективное орудие и противоядие от человеконенавистнической пропаганды террористов, подчеркнул Владимир Воронков. Кроме того, необходимо укреплять координацию и сотрудничество между государственными учреждениями, частными предприятиями, гражданским обществом и религиозными организациями.-0-