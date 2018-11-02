ООН отмечает многоплановость профилактики в Беларуси насилия над детьми

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Марта Сантуш Паиш сегодня на встрече с заместителем премьер-министра Беларуси Игорем Петришенко отметила многоплановость работы по профилактике насилия над детьми в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Марта Сантуш Паиш

"Для нас очень важно, чтобы тема обеспечения защиты детей от насилия носила всесторонний характер. Необходимо обеспечивать не только реагирование на произошедшее, но и профилактику. Мы видим, что в Беларуси эти процессы именно так и выстроены", - сказала Марта Сантуш Паиш.

Она подчеркнула высокую степень внимания руководства страны к проблеме насилия над детьми. "Важно, что члены правительства могут вырабатывать стратегии, обеспечивать взаимодополняемость различных государственных инициатив и делать так, чтобы благополучие, развитие детей были на должном уровне", - добавила спецпредставитель Генсека ООН.

Игорь Петришенко

Игорь Петришенко отметил, что Беларусь основательно и последовательно реализует все взятые на себя международные обязательства в ООН. "Создана соответствующая национальная система, которая регулируется на самом высоком уровне. Вопрос соблюдения прав ребенка находится под личным контролем главы государства", - добавил вице-премьер.

На встрече присутствовали представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар, министр образования Беларуси Игорь Карпенко, начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Беларуси Лариса Бельская и первый заместитель начальника управления образования и социально-культурной сферы - заведующая отделом образования и спорта Аппарата Совета Министров Беларуси Юлия Хандогина.-0-