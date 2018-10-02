2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственный оперативно-ситуационный штаб будет создан в Минске к II Европейским играм, сообщил начальник штаба ГУВД Мингорисполкома подполковник милиции Дмитрий Чумовицкий в интервью БЕЛТА.

Штаб будет функционировать в круглосуточном режиме. Фактически это центр управления и контроля, куда в режиме реального времени поступает вся необходимая информация, в том числе о происшествиях на объектах. Здесь принимаются управленческие решения, представители штаба информируют Министерство внутренних дел и другие госорганы о складывающейся ситуации. Аналогичный штаб на базе ГУВД Мингорисполкома действовал во время чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

Во время II Европейских игр сотрудники органов и подразделений ГУВД перейдут на усиленный вариант несения службы. Порядок и цели будут определены решением министра внутренних дел Беларуси исходя из складывающейся обстановки и поставленных перед органами внутренних дел задач. "Могу заверить: каждый сотрудник столичной милиции будет знать круг своих задач и выполнять их", - сказал Дмитрий Чумовицкий.

Во время масштабного спортивного форума в Минске будут задействованы 11 физкультурно-спортивных сооружений, на которых ранее проводились соревнования международного уровня. По словам начальника штаба ГУВД, у правоохранителей есть необходимая практика и наработки по обеспечению общественного порядка на этих объектах. Столичная милиция уже обследовала все места спортивных мероприятий и проверила их на соответствие требованиям безопасности. Администрациям объектов поручено установить арочные металлодетекторы, средства усилений речи на основных входных группах, а также внешнее ограждение.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-