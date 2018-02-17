Оператор velcom повысит стоимость услуг связи

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оператор velcom анонсировал повышение стоимости услуг связи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт компании.

Услуги мобильной связь подорожают с 1 апреля. Увеличится абонентская плата, стоимость исходящих вызовов на номера абонентов Беларуси, мобильного интернета, SMS, MMS, единовременных взносов, а также специальных и дополнительных услуг для физических и юридических лиц. Подорожание не превысит 3%.

С 1 марта изменится стоимость услуг на ряде тарифов фиксированной связи и телевидения для частных и корпоративных клиентов - в среднем она увеличится на 9%.

Для оптимизации тарифной линейки оказание услуг на определенном перечне архивных тарифных планов с 1 марта будет прекращено. Абоненты данных тарифов могут перейти на любой актуальный тариф на общих основаниях. Начиная с 1 марта клиенты, не сменившие тарифный план самостоятельно, автоматически будут переводиться на рекомендованные тарифы.-0-