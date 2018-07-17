Оплачивать коммуналку по QR-коду с июля смогут жители всех регионов Беларуси

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги по QR-коду с июля смогут жители всех регионов Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ОАО "Небанковская кредитно-финансовая организация "ЕРИП".

В начале июня была анонсирована возможность оплаты коммунальных услуг с помощью сканирования QR-кода, который размещен на извещениях в правом верхнем углу. В этом же месяце услуга стала доступна для оплаты через расчетно-справочные центры Минска. Для остальных регионов QR-коды были сформированы в тестовом режиме.

"В настоящее время ЕРИП закончил работы по обеспечению возможности оплаты услуг ЖКХ посредством QR-кода. С июля, как и планировалось, такая возможность появится у всех плательщиков", - рассказали на предприятии.

Оплатить коммунальные услуги по коду можно как в отделениях почтовой связи, так и с помощью мобильного банковского приложения. В июле расширяется число банков, предлагающих своим клиентам использование данной технологии. Ранее такую возможность предоставляли Белинвестбанк и БТА-Банк, а также приложение v-banking. В этом месяце к списку присоединился Белгазпромбанк. Готовность доработать свои мобильные приложения подтвердили Белагропромбанк, Банк Москва-Минск и МТБанк.

В ЕРИП обратили внимание, что оплата посредством сканирования QR-кода - это дополнительная возможность помимо традиционных способов оплаты на почте, в кассах банков, дистанционно через дерево услуг ЕРИП.

QR-код - квадратное изображение, в котором с помощью специального алгоритма зашифрована информация. Это могут быть платежные реквизиты, ссылка на сайт или обычный текст. Буквы QR означают "quick response", то есть "быстрый отклик". Смартфон или сканер может за секунду считать с него информацию или перейти по ссылке.-0-