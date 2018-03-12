Определен порядок выдачи разрешений на выполнение международных автоперевозок в регулярном сообщении

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о порядке выдачи перевозчикам разрешения на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 7 марта 2018 года №188, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно положению, вопросы, связанные с выдачей автоперевозчикам разрешений, рассматриваются на заседаниях постоянно действующей комиссии Министерства транспорта и коммуникаций.

Для его выдачи автоперевозчик должен представить в Минтранс документы, включая заявление о выдаче разрешения.

Минтранс рассматривает представленные документы и при необходимости согласовывает пункт пропуска и время пересечения государственной границы Беларуси, указанные в представленном автоперевозчиком расписании движения, с Государственным пограничным комитетом и Государственным таможенным комитетом.

На основании представленных и других полученных документов и (или) сведений принимается решение о выдаче (отказе в выдаче) автомобильному перевозчику разрешения.

Разрешение выдается на 5 лет. К нему прилагается расписание движения транспортных средств, утвержденное Минтрансом.

При окончании срока действия разрешения и необходимости дальнейшего выполнения международных автоперевозок автоперевозчик обращается в Минтранс для выдачи нового разрешения. Это нужно сделать не позднее чем за 1 месяц до истечения срока действия ранее выданного разрешения.

Автоперевозчик обращается в Минтранс для выдачи нового разрешения также в случаях его утраты (порчи), изменения наименования, места нахождения (для юрлица), ФИО, адреса регистрации по месту жительства (для ИП), других сведений, указанных в разрешении. До получения нового разрешения автоперевозчик пользуется ранее выданным.

Действие разрешения прекращается по истечении срока, на который оно выдано, в случае ликвидации (прекращения деятельности) либо реорганизации автоперевозчика, а также в других случаях, предусмотренных законодательством.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-