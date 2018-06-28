28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определен туристический оператор II Европейских игр 2019 года в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе дирекции.

РУП "Центркурорт" будет оказывать услуги отдельным туристам, группам туристов, организованным группам болельщиков и иным клиентам в период подготовки и проведения спортивного форума. Выбор дирекции не случаен: "Центркурорт" обладает успешным опытом предоставления туристических услуг гостям чемпионата мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году.

"Болельщики - это огромная составляющая Европейских игр вместе официальными участниками. Предприятие располагает сетью учреждений по размещению туристов. Кроме того, у нее имеется серьезная договорная база с другими фирмами, группами и отелями. Залог успеха нашего сотрудничества в своевременном обмене достоверной информацией", - рассказал директор фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Георгий Катулин.

"К II Европейским играм мы подходим с интернет-порталом совсем другого уровня - VETLIVA. Он является частью государственной программы и представляется нам основным инструментом для туристов, которые приедут в Беларусь на спортивный форум. Через портал можно приобрести услуги различного уровня: гостиничные, экскурсионные, санаторно-курортные, а также услуги трансфера, при этом самостоятельно формируя свой туристический пакет", - отметил директор "Центркурорта" Олег Михайлов.

По словам Олега Михайлова, особенность портала VETLIVA, который станет туристической онлайн-площадкой предстоящих Европейских игр, еще и в том, что он предоставляет возможность всем участникам туристического рынка Беларуси (гостиницам, хостелам, туроператорам) свободно разместить здесь свой продукт. Сервис VETLIVA доступен для клиентов из любой точки мира, интегрирован со многими популярными платежными системами, работает полностью в автоматическом режиме на русском, белорусском и английском языках. На сегодняшний день на портале зафиксировано около 600 тыс. уникальных посетителей, здесь активно ведутся онлайн-продажи туруслуг. Сервис VETLIVA - еще и туристический гид по Беларуси. На нем можно найти описание уникальной природы, культуры, достопримечательностей, интересные факты об истории, традициях, национальной кухне, туристических событиях, правила въезда и пребывания.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-