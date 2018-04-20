Определены контрольные цифры приема в 2018 году в колледжи и лицеи некоторых вузов

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены контрольные цифры приема в 2018 году для получения начального, базового и среднего образования. Это предусмотрено постановлением Министерства образования Беларуси от 28 марта 2018 года №17, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, в новом учебном году для получения среднего образования за счет бюджета в Белорусский национальный технический университет будут приняты 145 человек, Полесский государственный университет - 96, Белорусско-Российский университет - 120 человек.

Кроме того, в гимназию - колледж искусств имени И.О.Ахремчика для получения базового образования будет набрано 48 человек, начального образования - 24.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-