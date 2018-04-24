Определены победители конкурса для журналистов "Не молчи. Останови насилие в семье"

24 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Определены победители республиканского конкурса для журналистов "Не молчи. Останови насилие в семье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Авторский коллектив программы "Радио Могилев" телерадиокомпании "Могилев" в составе Нины Михновой, Марины Касьяновой и Максима Остроухова вошел в число победителей конкурса. Они удостоены специального приза от Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси за радиопрограмму "Если бы стены могли говорить".

Лучшими в конкурсе признаны материалы журналиста Полины Шумицкой, а также совместный информационно-аналитический проект Следственного комитета Беларуси и радиостанции "Альфа Радио", авторы которого Юлия Гончарова и Дмитрий Партон.

Как рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Канесс на организованной французской дипмиссией церемонии награждения победителей, жюри оценивало каждую конкурсную работу по актуальности, объективности, оригинальности и стилю. Дипломат обратил внимание на важность темы противодействия насилию, которая имеет место во всех странах мира. Он убежден, что только совместными усилиями можно решить данную проблему.

В составе жюри конкурса были представители дипломатического корпуса, специалисты в области коммуникаций ЮНФПА в Беларуси, министерств внутренних дел, труда и социальной защиты, общественного объединения "Радислава", которые работают в области противодействия насилию в семье.

Основными критериями оценки конкурсных работ являлись раскрытие актуальности и значимости темы, соответствие содержания материалов заявленным целям конкурса, аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность. Кроме того, учитывались соблюдение этических моментов раскрытия темы, использования "ненасильственного" языка, соответствие материала жанровым критериям, а также оригинальные методы подачи материала.

Организатором конкурса для журналистов выступил Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Беларуси в рамках информационной кампании "Не молчи. Останови насилие в семье", реализуемой совместно с Министерством внутренних дел Беларуси, по проекту международной технической помощи "Укрепление национального потенциала в сфере противодействия гендерному насилию (с акцентом на насилие в семье) в Республике Беларусь".

Партнеры конкурса для журналистов - посольство Франции в Беларуси и посольство Эстонии в Беларуси

Как подчеркнули во французской дипмиссии, цель конкурса - формирование нулевой толерантности общества к насилию в семье посредством журналистского освещения проблематики насилия в семье в Беларуси (включая продвижение сервисов для пострадавших).-0-