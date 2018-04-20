Определены победители конкурса к 100-летию пограничной службы Беларуси

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители творческого конкурса, посвященного 100-летию пограничной службы Беларуси. Такая информация размещена на сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводился по шести номинациям: "Лучшее литературно-художественное произведение", "Лучшее поэтическое произведение", "Лучшая песня", "Лучший рисунок", "Лучшая фоторабота", "Лучший плакат (билборд)" о пограничной службе. Со всех регионов Беларуси пришло почти 1,5 тыс. творческих работ: 685 рисунков, 294 фотоработы, 264 поэтических и 164 литературно-художественных произведения, около 40 музыкальных произведений и более 20 плакатов.

В конкурсе активно участвовали сотрудники органов пограничной службы, ученики школ и воспитанники военно-патриотических классов пограничной направленности. Номинанты конкурса показали свое мастерство и по разнообразию жанров, и по художественному уровню произведений. В конкурсе участвовали люди разного возраста - от 7 до 70 лет. Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого входили члены союзов писателей и композиторов, журналисты и художники.

Руководство ГПК выразило благодарность всем приславшим работы на конкурс за активное участие в жизни ведомства, творческий подход к отражению истории и современности пограничной службы Беларуси.

Список победителей и призеров размещен на сайте ГПК.-0-