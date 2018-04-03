Определены сроки школьных каникул в 2018-2019 учебном году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования определило сроки школьных каникул в 2018-2019 учебном году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Первая четверть продлится с 1 сентября по 27 октября, вторая - с 8 ноября по 22 декабря. Третья четверть начнется с 8 января и закончится 23 марта, четвертая пройдет с 1 апреля по 31 мая.

Соответственно осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября - продлятся 10 дней. Зимние стартуют 24 декабря и закончатся 7 января. Весной школьники будут отдыхать 6 дней с 25-30 марта. Летние каникулы продлятся 92 дня с 1 июня по 31 августа, а для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – с 13 июня по 31 августа (80 дней).

Учащиеся 1-2-х классов (3-х классов - для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) смогут зимой дополнительно отдохнуть 7 дней - 11-17 февраля.-0-