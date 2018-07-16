Опрос: что ты знаешь о торговле людьми?

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Около 400 проектов предлагается включить в инвестиционную программу Минска в 2019 году
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РЕПОРТАЖ: Дождь подождет - Витебск фестивалит
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В Лоевском районе работник МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей
В Червенском районе ночью горел магазин
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Теракт в Кабуле - семь человек погибли на месте
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Около 100 тыс. человек эвакуированы в Китае из-за наводнения
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Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Славянский базар всколыхнули "Ритмы лета"
ФОТОРЕПОРТАЖ: Юбилейный концерт Игоря Лученка прошел на "Славянском базаре"
ДОСЬЕ: К 80-летию Белорусского государственного театра кукол
Наталию Орейро впечатлила организация "Славянского базара в Витебске"
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Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва
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Сербский теннисист Новак Джокович в четвертый раз победил на Уимблдоне
"Торпедо" примет "Ислочь", "Днепр" сыграет с "Городеей" в футбольном чемпионате Беларуси
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На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва
Спорт
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Общество
Уже завтра "Евроопт" разыграет 57-ю квартиру в Минске, сразу 5 автомобилей и деньги!
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Квартал настоящих чемпионов. Больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано за неделю!
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Комаровский рынок в Минске оборудуют системой приточно-вытяжной вентиляции
10:58
Регионы
"Аббатство Даунтон" продолжится в полнометражном фильме
10:40
Калейдоскоп
Почти две месячные нормы осадков выпало в Брестском районе за первую половину июля
10:35
Регионы
Наружную рекламу в центре Минска упорядочат
10:35
Регионы
Две школы и три детских сада планируется ввести в Минске до конца года
10:26
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Белоруски сыграли в футбол на каблуках
10:26
Общество
Marvel утвердили режиссера сольного фильма о Черной вдове
10:23
Калейдоскоп
Гомельская таможня рекомендует изучать данные об очередях в пунктах пропуска
10:20
Регионы
В Бресте за сутки выпала декадная норма осадков
10:19
Регионы
Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию тренера и устроили танцы на столе
10:14
Калейдоскоп
Около 400 проектов предлагается включить в инвестиционную программу Минска в 2019 году
09:55
Регионы
Брат пострадавшего в Эймсбери: отравляющее вещество было во флаконе от духов
09:49
В мире
В Червенском районе ночью горел магазин
09:45
Происшествия
В Молодечненском районе утонула школьница
09:43
Происшествия
В России продлят безвизовый режим для иностранных болельщиков ЧМ до конца года
09:32
В мире
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
09:31
Экономика
Делегации из России и Литвы примут участие в конференции по бизнес-интеграции в Витебске
09:24
Регионы
Уже завтра "Евроопт" разыграет 57-ю квартиру в Минске, сразу 5 автомобилей и деньги!
09:12
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Тренинги для отцов намерены проводить во всех районах Минской области
09:06
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Опрос: что ты знаешь о торговле людьми?
Общество
16.07.2018 | 09:00
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3.07.2018 16:59
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Белоруски сыграли в футбол на каблуках
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09:12
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09:00
Квартал настоящих чемпионов. Больше половины квартир в новом доме "Рио-де-Жанейро" распродано за неделю!
08:59
В пункте пропуска "Берестовица" на въезде в Республику Беларусь открылся Duty Free
08:55
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Вчера 15:15
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 16 июля из-за сильных ливней и града
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В пункте пропуска "Привалка" до 14.00 ограничено движение
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Картина выходных: победа сборной Франции, "Славянский базар" в ночных лучах и мини-торнадо в Лиде
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Футболисты Бельгии впервые завоевали бронзовые награды чемпионата мира
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Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
Шумилинское райпо признано банкротом
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Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
"Пинскдрев" выпустил серию спичек с геометрическими головоломками
Молодечненский завод металлоконструкций пройдет процедуру санации
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Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции
Экономика
Нацбанк: ситуация с ценами на потребительском рынке стабильна
Массовая уборка зерновых началась в Беларуси
Беларусь и Германия в 2018 году могут выйти на $3 млрд товарооборота
Происшествия
В Лоевском районе работник МЧС обнаружил трех потерявшихся в лесу детей
В Червенском районе ночью горел магазин
В Молодечненском районе утонула школьница
Регионы
Почти 55 тыс. школьников оздоровились в лагерях Брестской области за две смены
Комаровский рынок в Минске оборудуют системой приточно-вытяжной вентиляции
Почти две месячные нормы осадков выпало в Брестском районе за первую половину июля
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Мнения
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Мнения
Роза Рымбаева
"Славянский базар" собирает самых талантливых молодых исполнителей
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Молодежь должна больше знать о подвигах партизан в годы ВОВ
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В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
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Мингорисполком и Минкульт ответили на острые вопросы по Военному кладбищу
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Юрий Назаров
Об экспорте продукции и инвестиционных проектах
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БГПУ ожидает увеличения количества абитуриентов - выпускников педклассов
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НЦЗПИ о защите персональных данных
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Интервью
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Новый ректор БГУИР о развитии вуза
Интервью
Наталия Павлюченко
Белорусы стали больше интересоваться своими лицевыми счетами в ФСЗН
Интервью
Андрей Швед
В Беларуси унифицируют права и обязанности всех судебных экспертов
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Визит Федерального президента Австрии в Минск является историческим
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Александр Паутов
Как возмещается ущерб при ДТП
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Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
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Ольга Костюкевич
Вы больны? Да!
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Дмитрий Шамко
Болезнь или распущенность?
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Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?
Мнения
Анатолий Исаченко
Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки
Мнения
Павел Легкий
Витебчане должны активнее предлагать идеи по улучшению "Славянского базара"
Комментарии
Сергей Боровский
В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
Мнения
Михаил Рабиковский
Беларуси по силам вернуть тяжелую атлетику на прежний уровень
Комментарии
Юрий Назаров
Об экспорте продукции и инвестиционных проектах
Спорт
Сборная Франции стала чемпионом мира по футболу после 20-летнего перерыва
Молодежная сборная Беларуси по волейболу (U-20) одержала победу над Португалией на ЧЕ
Трехкратная призерка Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ждет ребенка
Технологии
Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
В Дании изобрели велосипед без цепи
В работе Instagram произошел масштабный сбой
Культура
Румын и казахстанец набрали равные баллы в 27-м конкурсе "Славянского базара в Витебске"
Ночь в стиле рэп провел Витебск с Тимати
"Славянский базар" торжественно закрывается в Витебске
В мире
Полноформатная встреча президентов США и России пройдет сегодня в Хельсинки
В Пакистане в ДТП погибли 17 гостей свадьбы, еще 20 ранены
Брат пострадавшего в Эймсбери: отравляющее вещество было во флаконе от духов
Калейдоскоп
Футболисты сборной Франции ворвались на пресс-конференцию тренера и устроили танцы на столе
"Аббатство Даунтон" продолжится в полнометражном фильме
Marvel утвердили режиссера сольного фильма о Черной вдове
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5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
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Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
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Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
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Дмитрий Навой,
Сергей Сподабаев,
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25 июня
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Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
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6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
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23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
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Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-конференция
Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
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Минск и Минчане
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Парад в День Независимости-2018
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