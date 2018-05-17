Оптимизацию уголовного процесса обсудят следователи из Армении, Беларуси и России

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пути оптимизации уголовного процесса планируется обсудить на совместном заседании коллегий следственных комитетов Беларуси, Армении и России, которое проходит сегодня в Гомеле. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

В заседании принимают участие председатели следственных ведомств трех стран: Иван Носкевич, Агван Овсепян и Александр Бастрыкин. В числе приглашенных - генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, губернатор Гомельской области Владимир Дворник и помощник Президента Беларуси Юрий Шулейко.

На мероприятии также планируется обсудить практику непосредственного взаимодействия территориальных следственных подразделений России и Беларуси в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года с учетом внесенных в законодательство изменений. "В Следственном комитете Беларуси убеждены, что опыт трех стран по внедрению информационных технологий в уголовный процесс позволит провести конструктивный диалог и сделать очередной шаг на пути к оптимизации временных издержек и материальных расходов в работе", - отметили в СК.

Планируется подписание итоговых документов, призванных повысить эффективность сотрудничества, в том числе в области криминалистического обеспечения предварительного расследования.-0-