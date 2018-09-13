13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт белорусских ортопедов востребован у коллег из Японии и России. Об этом сообщил журналистам врач ортопед-травматолог высшей категории отделения детской травматологии и ортопедии Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Игорь Шпилевский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусская ортопедия соответствует мировым стандартам, а по некоторым вопросам занимает лидирующие позиции. Сегодня белорусские специалисты не только принимают участие в различных международных форумах и конференциях, но и проводят мастер-классы, показательные операции, читают лекции для специалистов ближнего и дальнего зарубежья. Наиболее тесные контакты в этом направлении налажены с ортопедами США, Германии, Польши. В прошлом месяце стажировку в нашем центре проходили коллеги из Японии и России. В частности, представители Научно-исследовательского детского ортопедического института им. Г.Турнера из Санкт-Петербурга и Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула перенимали наш опыт лечения при некоторых травмах у детей и ортопедии", - рассказал Игорь Шпилевский.

По его словам, в последние годы в детской возрастной категории на первый план выходят именно ортопедические проблемы, а не травматизм. "Если в 2000-х до 50% детей проходили лечение в нашем центре по причине травматизма, то сейчас эта цифра не достигает даже 10%. Всего мы проводим до 750-800 операций в год. Большинство из них в области ортопедии", - отметил представитель РНПЦ травматологии и ортопедии.-0-