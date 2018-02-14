Опыт информатизации работы КГК Беларуси заинтересовал коллег из Казахстана

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внедрение информационных технологий в работу Комитета госконтроля Беларуси заинтересовало коллег из Казахстана. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан Нурмухамбет Абдибеков по итогам визита в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам интересны все сферы деятельности Комитета госконтроля Беларуси. Но отдельно отмечу планирование контрольных и надзорных мероприятий, отбор объектов для проверок и внедрение информационных технологий в этот процесс. Для нас такой опыт - значительное подспорье в дальнейшей работе, поскольку сейчас реализуется масштабная программа "Информационный Казахстан". И информатизация нашей работы, развитие системы государственного аудита с перспективой перехода на электронный аудит - важная задача", - отметил Нурмухамбет Абдибеков.

Также коллег из Казахстана впечатлила работа ситуационного центра Департамента финансового мониторинга КГК. "Для нас задачи, которые выполняет центр, тоже актуальны. И этот опыт нам будет полезен", - добавил он.

Делегация Счетного комитета Казахстана сегодня завершает трехдневный рабочий визит в Беларусь, организованный с целью обмена опытом и обсуждения перспективных направлений сотрудничества. За это время состоялись встречи с руководством КГК, коллеги из Казахстана познакомились с работой его структурных подразделений, уделив особое внимание повышению эффективности использования бюджетных средств и государственной собственности. Именно республиканский бюджет является прямым объектом контроля Счетного комитета. На региональном уровне работают ревизионные комиссии, которые формируются местными представительными органами, а Счетный комитет выступает в качестве координатора и методологического центра. Кроме того, развивается система внутреннего аудита на центральном и местном уровнях.

Сотрудничество высших органов финансового контроля Беларуси и Казахстана осуществляется как на двухсторонней, так и на многосторонней основе (в рамках ЕАЭС, Совета руководителей высших органов финансового контроля государств - участников СНГ, международных организаций ИНТОСАИ, ЕВРОСАИ).-0-