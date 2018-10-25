Опыт комсомольского движения бесценен для современной Беларуси - депутат

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В этом году исполняется 100 лет со дня образования комсомольской организации - ВЛКСМ. Опыт этого движения, неразрывно связанного с советской эпохой великих достижений, бесценен для современной Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Олег Левшунов.

Можно по-разному относиться к идеалам прошлого: ностальгировать по ним или считать пережитком минувшей эпохи. Но тот факт, что дела комсомольцев сохранились в истории Беларуси, нельзя отрицать, считает парламентарий. "Ряды ВЛКСМ объединяли лучших людей страны. Комсомольцами Советского Союза совершено немало славных дел. Тысячи стали Героями Советского Союза. А в СССР это была высшая награда. Ради освобождения Родины от врагов молодые люди отдавали самое дорогое - свои жизни. Важно, чтобы спустя десятилетия об этом не забывали и помнили цену мирного неба. На фоне прошлого и нынешнего, постсоветского, этапов исторического развития молодежного движения комсомол - это вершина. Этот опыт бесценен, и мы должны его использовать для воспитания современной молодежи", - убежден депутат.

Правопреемником комсомола выступает Белорусский республиканский союз молодежи. Под его эгидой, в частности, в стране возродилось студотрядовское движение. "Бойцами первых строительных отрядов были именно комсомольцы. Что давал стройотряд? Самое главное - уверенность в своих силах и в поддержке товарищей, понимание причастности к большому и важному делу. По сей день во многих строительных отрядах живы легендарные традиции - день ударного труда, форма, нашивки, песни. Здесь по-прежнему развиваются лидерские качества, приобретается уникальнейший опыт работы в команде, зарождаются дружба и любовь", - подчеркнул депутат.

Парламентарий рассказал, что его комсомольская юность совпала с последним десятилетием существования ВЛКСМ, куда он вступил в 1979 году. Где бы ни учился, работал - всегда был в центре комсомольской жизни, вспоминает он. "Комсомол - это большой урок на всю жизнь: каким должен быть достойный человек, как организовывать людей, заниматься общественной работой. Передавали богатый опыт, прививали трудолюбие, желание учиться, помогать слабым, любить Родину. Неравнодушие - вот главное чувство, которое комсомол воспитывал в подрастающем поколении. Нас воспитывали быть хорошими людьми", - отметил Олег Левшунов. Он добавил, что комсомол также был хорошей площадкой для того, чтобы заявить о себе, лестницей для карьерного продвижения по партийной линии. Многие из тех, кто прошел школу комсомола, стали видными государственными и общественными деятелями, выдающимися учеными, военачальниками и дипломатами, мастерами литературы и искусства, чемпионами в спорте.

29 октября Ленинскому комсомолу исполняется 100 лет. С момента образования в 1918 году и до самороспуска организации в 1991-м школу комсомола прошли около 200 млн советских юношей и девушек.-0-