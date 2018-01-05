Опытные образцы белорусского электромобиля запустят в Ботаническом саду

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опытные образцы белорусского электромобиля запустят в Центральном ботаническом саду НАН, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по научной работе и инновационной деятельности Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Олег Еловой.

"Один из вариантов электромобиля, над которым мы работаем, будет предназначен для перевозки пассажиров и хозяйственного инвентаря по садово-парковым, санаторным зонам, заказникам, национальным паркам. Это территории закрытого характера, где движение не регулируется светофорами, и электромобили будут двигаться по заданному маршруту, поэтому мы планируем опробовать на них и системы беспилотного вождения. Опытные образцы такого электромобиля планируем запустить в ботаническом саду и отработать там технические решения", - сказал Олег Еловой.

На базе Объединенного института машиностроения НАН планируется создать опытно-промышленное производство таких малобюджетных электромобилей. "В дальнейшем, возможно, эти электромобили можно будет использовать как электротакси или для работы служб доставки", - отметил заместитель гендиректора.

Вопрос организации производства второго варианта белорусского электромобиля на базе СЗАО "БЕЛДЖИ" рассматривается. "Если такое решение будет принято, мы будем готовы в короткие сроки освоить производство электромобилей и их компонентов", - добавил Олег Еловой.

Экспериментальный образец белорусского электромобиля был впервые представлен широкой общественности в августе 2017 года. Опытный образец планируется разработать к осени 2018-го.-0-