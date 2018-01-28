Оранжевый уровень объявлен в Беларуси 30-31 января из-за порывистого ветра

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 30 и 31 января прогнозируется усиление ветра порывами 15-20 м/с, в связи с чем синоптики объявляют оранжевый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Ночью 30 января по юго-западу и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 20 м/с, по западу - до 22 м/с.
Аналогичные погодные явления будут наблюдаться ночью и утром 31 января на большей части территории Беларуси.-0-
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