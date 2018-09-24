Оранжевый уровень опасности: дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 25 сентября

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди и сильный ветер ожидаются в Беларуси 25 сентября, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях, объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра.
Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 7-12 м/с, во многих районах с порывами 15-20 м/с, ночью местами по северо-востоку до 22-27 м/с.
Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - плюс 7-13.-0-
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