24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси 25 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Во многих районах ожидается гололед, на дорогах - гололедица. В связи с этим синоптики объявляют оранжевый уровень опасности. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 2-8 градусов (по востоку при прояснениях 9-12 мороза), днем ожидается от нуля до минус 5. По западу ночью будет около нуля, днем - 1-3 тепла.-0-

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