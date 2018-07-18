18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ливней объявлен в Беларуси 19 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах ожидаются грозы. В дневные часы в отдельных районах пройдут сильные ливни, град. Ветер прогнозируется северный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов выше нуля, днем - 23-29 градусов тепла.-0-
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