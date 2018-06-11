11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра объявлен по западу Беларуси 11 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня в период с 14.30 до 21.00 по западной части страны ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, град и сильные ливни.
Неблагоприятные явления сохранятся в первой половине ночи 12 июня.-0-
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