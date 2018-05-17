Оранжевый уровень опасности из-за гроз и ветра объявлен 17 мая в Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз и сильного ветра объявлен в Беларуси 17 мая во второй половине дня. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня в период с 15.00 до 21.00 на большей части территории страны ожидаются грозы. При грозах местами возможно шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в некоторых районах град", - отметили синоптики.

В пятницу, 18 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью в некоторых районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах порывы достигнут 14 м/с.-0-

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